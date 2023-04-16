وخلال مؤتمر مجموعة السبع الذي يستمر ثلاثة أيام في مدينة كارويزاوا اليابانية، سيلتقي كليفرلي بوزراء خارجية مجموعة السبع، من بينهم وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، لمناقشة توثيق العلاقات حول الأمن والدفاع، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.



كما سيناقش كليفرلى الفرص التي قدمها انضمام المملكة المتحدة مؤخرا إلى اتفاقية "الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ"، والتي تعزز العلاقة التجارية العالمية للمملكة المتحدة مع شركائها في المنطقة، وستساعد في دفع النمو في جميع أنحاء الدولة بما يتماشى مع الأولويات الخمس للحكومة البريطانية.



ومن المقرر أن يعلن كليفرلي أيضا أن المملكة المتحدة ستنضم إلى الولايات المتحدة واليابان وأستراليا كعضو في شبكة "بلو دوت" ،التي ستعطي علامة الجودة لمشاريع تطوير البنية التحتية، وستعمل الشبكة على مستوى العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة، كرمز معترف به للجودة وبالتالي ستجتذب استثمارات القطاع الخاص والدعم العام.



وبعد اختتام زيارته لليابان، يتوجه كليفرلي إلى بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وساموا، ثم يسافر إلى نيوزيلنذا حيث سيجتمع مع وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا.



وخلال زيارته لجزر المحيط الهادئ، سيعلن كليفرلي عن دعم مالي ونشر خبرات المملكة المتحدة في المنطقة، خاصة للأولويات الإقليمية مثل تغير المناخ، ويشمل ذلك 4.5 مليون جنيه استرليني من التمويل الجديد لربط المجتمعات في بابوا غينيا الجديدة وعبر المحيط الهادئ بمصادر الطاقة النظيفة - مما يوفر بديلا للمولدات الشائعة ولكنها باهظة الثمن والملوثة.