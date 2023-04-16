هيئة الدواء تحذر من الإفراط فى تناول العرقسوس

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت هيئة الدواء المصرية أن تناول العرقسوس قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم، عند تناوله بكميات كبيرة، أو لفترات طويلة من الزمن.​

وأضافت هيئة الدواء أنه يقلل من مستويات البوتاسيوم في الدم مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، والاعتلال العضلي الناتج عن نقص بوتاسيوم الدم، وكذلك زيادة مستوى الصوديوم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والتورم.​

وتابعت: تعد تأثيرات العرقسوس على البوتاسيوم وضغط الدم أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو الكلى كما أن الاستهلاك المفرط للعرقسوس أثناء الحمل يسبب الولادة المبكرة والمشاكل الصحية لدى الطفل. ​

وتنصح هيئة الدواء المصرية بضرورة توخي الحذر الشديد للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم، والذين يعانون من اضطراب في الكلى، أو القلب، والأوعية الدموية، أو تزامن تناول دواء قد يؤدي إلى اختلال مستويات الإلكترونيات (الأملاح)، مثل مدرات البول، من تناول العرقسوس بكميات كبيرة.​