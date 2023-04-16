هاربون من 187 سجنا.. حيلة ماكرة لتشكيل عصابى للنصب على المواطنين

كتب أحمد حسنى

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة النزهة، عن تفاصيل مُثيرة في واقعة النصب على المواطنين في دائرة مركز شرطة النزهة.

التحقيقات كشفت أن متهمين هاربين من أحكام قضائية وصلت إلى 187 سنة حبس، قام بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين بقدرتهم على حجز الوحدات السكنية مقابل مبالغ مالية من كل مواطن، وبالفعل تمكنا من الاحتيال على عدد من المجني عليهم والاستياء على أموالهم، تحت شعار توفير وحدات سكنية لهم.

قوات الأمن تمكنت من تحديد موقع المتهمين وألقت القبض علىهم، وتم بإرشاد أحدهما ضبط (عدد 4 أختام خاصة بمزاولة نشاطهما الإجرامى - عدد من الملفات بداخلها عدد من الشيكات المحررة لأشخاص غير معلومين- بعض العقود- جهاز "لاب توب").