نقابة الصحفيين السودانيين تدعو لفتح ممرات آمنة وعدم استهداف المكاتب الإعلامية

كتب: أحمد جمعة

ناشدت نقابة الصحفيين السودانيين، الأحد، الأطراف المتحاربة بعدم استهداف المباني المدنية والمكاتب التي يعمل منها الصحفيين في العمارة الكويتية المطلة على شارع النيل، مشيرة إلى استهداف مكاتب إعلامية تتبع إحدى الوكالات السودانية إلا أنه لم تسجل أية إصابات حتى اللحظة.

وأشارت نقابة الصحفيين السودانيين إلى أن الوضع أصبح أكثر خطورة على الصحفيين في محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري الذي يشهد معارك شرسة.

وطالبت النقابة الصحفيين السودانيين بضرورة عدم نشر صور الضحايا والأسرى والجرحى لتعارضها مع الأعراف المهنية والقوانين الدولية بجانب تأجيجها للصراع.

ودعت النقابة إلى لوقف القتال وفتح ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال والمسعفين والكوادر الطبية للوصول إلى المستشفيات ومراكز العلاج، داعية بشكل خاص إلى فتح ممرات آمنة لأكثر من 250 تلميذا (بنين وبنات) من مدارس كمبوني العالقين في مدارسهم وسط الخرطوم منذ صباح يوم أمس السبت بدون طعام أو ماء والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى الإسكان والأسر العالقة بمحيط وسط الخرطوم بالقرب من مناطق القتال والسماح لهم بالخروج إلى مناطق آمنة.