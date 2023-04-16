نصائح من معهد تكنولوجيا الأغذية فى رمضان

يمكن خلال الشهر الكريم تعديل العادات الغذائية الخاطئة إلى عادات غذائية صحية، وذلك من خلال تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة لجميع الفئات العمرية، كل بما يناسبه، حسب العمر و الجنس والنشاط المبذول والحالة الصحية، والوجبة الغذائية الصحية المتوازنة، هي التي تحتوي على "البروتينات – الكربوهيدرات – الدهون – الفيتامينات – الأملاح المعدنية"، ولا ننسى الماء الذي يمثل حوالى 60% - 70% من وزن الجسم.
وفى التقرير التالى، نتعرف على اهم النصائح التى وضعها معهد تكنولوجيا الاغذية خلال شهر رمضان
1- الإقلال تناول عن المقليات.
2- الإقلال من تناول الحلويات.
3- الإقلال من تناول المخللات والتوابل الكثيرة أثناء طهي الطعام.
4- استبدال المشروبات الغازية باللبن الرايب والعصائر الطبيعية و الماء.
5- الامتناع أو التقليل قدر المستطاع من تناول القهوة والشاي و يكون بقليل من السكر.
نصائح من معهد تكنولوجيا الأغذية فى رمضانالأحد، 16 أبريل 2023 05:00 ص
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يمكن خلال الشهر الكريم تعديل العادات الغذائية الخاطئة إلى عادات غذائية صحية، وذلك من خلال تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة لجميع الفئات العمرية، كل بما يناسبه، حسب العمر و الجنس والنشاط المبذول والحالة الصحية، والوجبة الغذائية الصحية المتوازنة، هي التي تحتوي على "البروتينات – الكربوهيدرات – الدهون – الفيتامينات – الأملاح المعدنية"، ولا ننسى الماء الذي يمثل حوالى 60% - 70% من وزن الجسم.
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