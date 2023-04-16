اليوم السابع
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نصائح من معهد تكنولوجيا الأغذية فى رمضان

الأحد، 16 أبريل 2023 05:00 ص
نصائح من معهد تكنولوجيا الأغذية فى رمضان إفطار رمضان
كتبت أسماء نصار

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يمكن خلال الشهر الكريم تعديل العادات الغذائية الخاطئة إلى عادات غذائية صحية، وذلك من خلال تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة لجميع الفئات العمرية، كل بما يناسبه، حسب  العمر و الجنس والنشاط المبذول والحالة الصحية، والوجبة الغذائية الصحية المتوازنة، هي التي تحتوي على "البروتينات – الكربوهيدرات – الدهون – الفيتامينات – الأملاح المعدنية"، ولا ننسى الماء الذي يمثل حوالى 60% - 70% من وزن الجسم.


وفى التقرير التالى، نتعرف على اهم النصائح التى وضعها معهد تكنولوجيا الاغذية خلال شهر رمضان
1- الإقلال تناول عن المقليات.
2- الإقلال من تناول الحلويات.
3- الإقلال من تناول المخللات والتوابل الكثيرة أثناء طهي الطعام.
4- استبدال المشروبات الغازية باللبن الرايب والعصائر الطبيعية و الماء.
5- الامتناع أو التقليل قدر المستطاع من تناول القهوة والشاي و يكون بقليل من السكر.

 


رمضان

الاغذية

الصيام

الحلويات

القهوة



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