نصائح لكبار السن من معهد تكنولوجيا الأغذية للصيام بشكل صحى

كتبت أسماء نصار

من أجل صيام أمن وصحى لكبار السن ولتجنب حدوث أى مضاعفات وللتغلب على المشكلات التي قد تواجه كبار السن عند الصيام ومن أجل تخطيط وجبات صحى يتناسب مع الظروف الصحية والفسيولوجية لكبار السن وضع معهد تكنولوجيا الأغذي ة عدد من النقاط الهامة لمواجهة المشكلات التى تواجه كبار السن عند الصيام، وذلك فى حالة السماح لهم بالصيام من قبل الطبيب المعالج.

1- الجفاف: يراعى الحرص على متابعة تناولهم لشرب الماء وتقديم عصائر الخضروات والفواكه لهم كعصير الجزر أو الفراوله بالإضافة لعصير الليمون مع مراعاة عدم الاكثار من السكر فيفضل أن تقدم بدون سكر أو سكر خفيف أو بدائل سكريات طبيعية كسكر الاستيفيا وأن لايزيد عن كوبين يوميا وكذلك الكركدية والخروب والدوم و بعض المشروبات الدافئة الخالية من الكافيين كالحلبة والشمر والكراوية والنعناع وغيرها وأيضا يراعي تقديم مج شوربة قليلة الدهون علي الإفطار.

2- الإمساك: تزداد هذه المشكلة مع الصيام لذلك يراعي تقديم التمر الرطب من حبة إلى حبيتين وذلك على الإفطار وتقديم حبيتين من القراصيا كسناكس بين الإفطار والسحور ومراعاة تقديم الخس أو الكابوتشي وشوربة الخضروات وكذلك يمكن أن تكون حبة البطاطس المسلوقة أو البطاطا اختيار صحي كبديل من البدائل الغذائية في الوجبات الرئيسية أو السحور أو السناكس أثناء تخطيط الوجبات الغذائية لهم.

3 - فقدان الشهية وعدم تقبل الطعام: فلذلك يجب تقديم الطعام في أطباق ذات شكل جذاب وألوان فاتحة زاهية وتكون الوجبة ذات ألوان متنوعة ومقدمة بطريقة جذابة وبكميات قليلة ويقدم الطعام في صورة عدة وجبات صغيرة من 4 إلى 5 وجبات من الإفطار إلى السحور.

4- صعوبة المضغ والبلع: لذلك يراعى تقديم الخضروات والفواكه فى صورة سلطات مقطعه صغيرة أو مضروبة في صورة عصائر وشوربات لينه يراعي اختيار الأرز أو البطاطس المسلوقه او الفريك كاختيار صحي للكربوهيدرات.

5- البروتينات يفضل أن تقدم فى صورة كفته كانواع كفته اللحوم او الدواجن أو الاسماك أو العدس أو شرائح البيض .

6- صعوبة تذوق الطعام : غالبا ما يصاحب هذه الحالة الرغبه فى تناول المزيد من الملح والمخللات فلذك يراعي استخدام القليل من الملح لأن لابد أن لا يتعدي الملح المأخوذ عن 5 جرامات يوميا، فيدعم الطعام بإضافة الليمون وايضا يمكن إضافة ورق اللورا ؛والقرفة والزنجيل والقرنفل والسماق فجميعها بهارات صحية وتعطي الطعام نكهة ومذاق مميز.

6- هناك بعض الأطعمة يجب الحذر منها وهي الأطعمة المقلية والأطعمة المسبكة والمخللات والحلويات واللحوم المصنعه والعصائر عالية السكر وسريعة التحضير والعرقسوس.

7- لابد من ممارسة المشى لمدة لا تقل عن 10 دقائق أو بعض تمارين السويدى الخفيفة أو اليوجا أثناء الجلوس في حالة صعوبة الحركة.