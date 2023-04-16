مياه القاهرة تعلن الطوارئ طوال إجازة عيد الفطر المبارك

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار حرص الشركة الشديد والدائم على تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع عملائها .

مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع :

1-مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن (42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح.)

2-مركز خدمة عملاء الحى العاشر الكائن (مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع احمد الزمر – بجوار مسجد الخزان.)

3-مركز خدمة عملاء السلام الكائن (شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو.)

4-مركز خدمة عملاء المقطم الكائن (خلف بلوك 150 من شارع صبحى حسين – من شارع 9 – خلف حى المقطم.)

5-مركز خدمة عملاء عين الصيره الكائن (1شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الانابيب – عين الصيره.)

6-مركز خدمة عملاء حلوان الكائن (3 شارع احمد انسى – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء.)

٧-مركز خدمة عملاء الوايلى الكائن (٩شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من احمد سعيد أمام نادى مياه القاهرة).

وأشار المهندس مصطفى الشيمى الى انه تم رفع حالة الطوارىء بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الفطر المبارك لاستدامة الخدمات التى تقدمها الشركة والاستعداد لأى أعمال طارئة.

للتواصل والاستفسار عبر الخط الساخن 125 او عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 .