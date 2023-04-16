مطار مرسى علم الدولى يستقبل 23 رحلة طيران دولية من 6 دول أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم ا لدولى، اليوم الأحد، 23 رحلة طيران دولية، تصل من 6 دول أوروبية مختلفة، تقل على متنها قرابة 4 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم للفنادق للاستمتاع باجازاتهم على شواطئ مدينة مرسى علم.

وكشفت جداول التشغيل اليومية، عن أنه من المقرر وصول 23 رحلة طيران اليوم من بينها 6 رحلات من ايطاليا، و5 رحلات من المانيا، ورحلة من بلجيكا، و7 من التشيك، ورحلة من سويسرا، و4 بولندا .

كما تبين من التشغيل الاسبوعي لمطار مرسى علم الدولي بداية من امس السبت وحتى الجمعة المقبلة ان من المقرر ان يستقبل المطار 140 رحلة طيران دولية، قادمة من 11 دولة أوروبية مختلفة، يتم اتخاذ تسهيل إجراءات الوصول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى مرسى علم.

وكشفت جداول الوصول أن أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع البولندية والألمانية والتشيكية والإيطالية، حيث يتم تسهيل الإجراءات لهم بمجرد وصولهم أرض المهبط حتي توصيلهم إلي الفنادق.

من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بمدينة مرسى علم، إن هناك ارتفاعا ملحوظا كل أسبوع في عدد الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم عن الأسابيع الماضية، مؤكدا علي أن عدد الوصول خلال الأسبوع الجاري يصل من خلاله 30 ألف سائح تقريبا .