مطار مرسى علم الدولى يستقبل 140 رحلة خلال الأسبوع الجارى

وكشفت جداول الوصول أن أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع البولندية والألمانية والتشيكية والإيطالية، حيث يتم تسهيل الإجراءات لهم بمجرد وصولهم أرض المهبط حتي توصيلهم إلي الفنادق.

من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بمدينة مرسى علم، إن هناك ارتفاعا ملحوظا كل أسبوع في عدد الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم عن الأسابيع الماضية، مؤكدا علي أن عدد الوصول خلال الأسبوع الجاري يصل من خلاله 30 ألف سائح تقريبا .

وأضاف الخبير السياحي، أنه من المتوقع ارتفاع معدلات الوصول خلال فصل الصيف وخاصة من الإيطاليين العاشقين لمدينة مرسى علم.