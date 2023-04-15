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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 140 رحلة خلال الأسبوع الجارى

السبت، 15 أبريل 2023 11:48 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 140 رحلة خلال الأسبوع الجارى مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع، 140 رحلة طيران دولية، قادمة من 11 دولة أوروبية مختلفة، يتم اتخاذ تسهيل إجراءات الوصول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى مرسى علم.

وكشفت جداول الوصول أن أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع البولندية والألمانية والتشيكية والإيطالية، حيث يتم تسهيل الإجراءات لهم بمجرد وصولهم أرض المهبط حتي توصيلهم إلي الفنادق.
 
من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بمدينة مرسى علم، إن هناك ارتفاعا ملحوظا كل أسبوع في عدد الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم عن الأسابيع الماضية، مؤكدا علي أن عدد الوصول خلال الأسبوع الجاري يصل من خلاله 30 ألف سائح تقريبا . 
 
وأضاف الخبير السياحي، أنه من المتوقع ارتفاع معدلات الوصول خلال فصل الصيف وخاصة من الإيطاليين العاشقين لمدينة مرسى علم.
 
 
 
 
 
 

 


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