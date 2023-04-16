مصرع طفل وإصابة شاب فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى طفل مصرعه، فيما أصيب شاب بكسر فى الساق اليسرى؛ غثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية (موتوسيكل) فى طريق أنشاص الرمل - مشتول السوق بدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الزوامل المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم التحفظ على جثة الطفل المتوفى فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزى بوصول شاب عمره 24 سنة، من مركز مشتول السوق، مصابا بكسر فى الساق اليسرى، وطفل عمره 12 سنة، من مركز مشتول السوق، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وموتوسيكل فى طريق أنشاص الرمل - مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة الشاب ومصرع الطفل، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة الطفل فى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.