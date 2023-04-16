إصابة سيدة في انهيار سور منزل بالشرقية

الشرقية– فتحية الديب

اصيبت سيدة بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر تعرضها لوقوع حادث سقوط سور منزل عليها بناحية قرية المناجاة الصغرى في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول سيدة عمرها 60 سنة، مقيمة في قرية المناجاة الكبرى التابعة لمركز الحسينية، مصابة باشتباه كسر في الفقرات القطنية.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابة إثر تعرضها لسقوط حائط سور منزل بالطوب اللبن عليها في قرية المناجاة الصغرى في مركز الحسينية، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.