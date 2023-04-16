مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر بكسر فى الفخذ الأيمن؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى فى طريق بلبيس - أبو حماد، أمام محطة المياه فى بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى بلبيس المركزى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول شاب عمره 17 سنة، مقيم فى مركز فاقوس، مصابا بكسر فى الفخذ الأيمن، وشاب عمره 24 سنة، مقيم بناحية الساعدات، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الولية حدوث غصابة المصاب ومصرع المتوفى إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى بطريق بلبيس - أبو حماد، أمام محطة المياه، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى بلبيس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.