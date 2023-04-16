اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 04:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعى بالشرقية

الأحد، 16 أبريل 2023 03:57 م
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعى بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر بكسر فى الفخذ الأيمن؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى فى طريق بلبيس - أبو حماد، أمام محطة المياه فى بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى بلبيس المركزى.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول شاب عمره 17 سنة، مقيم فى مركز فاقوس، مصابا بكسر فى الفخذ الأيمن، وشاب عمره 24 سنة، مقيم بناحية الساعدات، جثة هامدة.
 
وتبين من التحريات الولية حدوث غصابة المصاب ومصرع المتوفى إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى بطريق بلبيس - أبو حماد، أمام محطة المياه، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى بلبيس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

بلبيس

الشرقية

حادث تصادم

تصادم ميكروباص وجرار زراعي

طريق ابو حماد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة