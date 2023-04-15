إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى فى طريق ههيا - الزقازيق، أمام منطقة الساحة فى ههيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى فى طريق ههيا - الزقازيق، أمام منطقة الساحة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزى وتم تقديم الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى عقب تحسن حالتهم، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.