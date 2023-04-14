"أثار الإسكندرية": صيانة واستعدادات مكثفة بقلعة قايتباى استعدادا لـ"عيد الفطر"

وبناء على توجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين بالمناطق الأثرية.

وقد قام فريق العمل من اخصائي الترميم الدقيق بأعمال الصيانة لقلعة قايتباي شملت الصيانة السور الداخلى والسور الخارجى والسراديب الساحلية والبرج الرئيسى ووجهات القلعة الخارجية.

كما تم إزالة بعض الكتابات التى تم رصدها على الجدران كما تم بتزويد القلعة بعدد كبير من كراسى الحدائق لاستراحة الزائرين، كما أوضح أن وزارة السياحة والآثار قامت بعمل اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بقلعة قايتباى ،وذلك فى إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين واللوحات التى جرى تركيبها بالموقع بلغ عددها أكثر من لوحة إرشادية ومعلوماتية تتضمن تعريف مسار الزيارة ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع قلعة قايتباى الأثرى كما تم عمل مسارات زيارة لذوى الهمم بما يضمن إتاحة الموقع للسياحة الميسرة يأتى المشروع فى إطار حرص الوزارة على تطوير ورفع كفاءة قلعة قايتباى.