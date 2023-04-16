اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 06:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح يناقش استعداد المحافظة لأعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك

الأحد، 16 أبريل 2023 06:46 م
محافظ مطروح يناقش استعداد المحافظة لأعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك جانب من الاجتماع
كتب -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة استعدادات أجهزة المحافظة، ومتابعة جهود كل جهة لاستقبال أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ووكلاء الوزارات رؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بمطروح.

ووجه محافظ مطروح، بضرورة الجاهزية التامة وربط غرف عمليات كل جهة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية داخل المحافظة.

موجها لمجالس المدن بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود النظافة مع تنشيط حملات النظافة بالشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات وحول دور العبادة مع الرش والتعليم والرفع الفورى لكافة المخلفات والتراكمات، ومراجعة كفاءة الإنارة بأعمدة الإنارة العامة بالشوارع والميادين، وإجراء الصيانة اللازمة وعزل وتغطية أى أسلاك مكشوفة حفاظا على سلامة المواطنين، وإزالة أى إشغالات بالطرق وحول المنشآت الصحية لتيسير حركة المواصلات والمواطنين مع الحفاظ على الشكل الحضارى، كذلك متابعة إزالة ومنع التعديات فى المهد، وأى متغيرات مكانية بالتعاون مع شرطة المرافق.


أخبار مطروح

اعياد شم النسيم

عيد الفطر

محافظة مطروح

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة