محافظ مطروح يتابع رفع مياه الأمطار والثلوج بسبب الطقس السيئ

كتب -أحمد الزغبي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،اليوم، جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بعدد من مدن الساحلية بالمحافظة منها مدينة الحمام والعلمين والضبعة مرسى مطروح وبرانى والسلوم والحمام والعلمين، والتى شهدت سقوط أمطار وثلوج في بعض المناطق ، مع الإسراع فى رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح الإسكندرية والشوارع داخل المدن، وذلك لتيسير حركة المواصلات مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية ، ورفع تجمعات مياه الأمطار بها.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، علي استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها.

كما وجه محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتي الكهرباء والمياه ،والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أي حادث طارئ فى حينه .

علي صعيد آخر، تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء ،يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة والنائبة فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب والمهندس خالد الأباصيرى مدير عام الموارد المائية والرى بسيوة، وعدد من ضباط مهندسي إدارة المياه بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وعدد من مديري المديريات والادارات ومشايخ قبائل سيوة، المحطة الرئيسية لرافع مياه الصرف الزراعى بمنطقة انطفير لتوصيل المياه إلى القناة الناقلة للمياه لمسافة 38كم شرق سيوة للقضاء نهائيا على ارتفاع منسوب وملوحة مياه الصرف الزراعى ومعاناة الاهالي والمزارعين بسيوة منذ التسعينات وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة حل المشكلة من جذورها.