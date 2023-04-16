محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة حصر أراضى الدولة غير المستغلة لإقامة مشروعات خدمية

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اجتماعا بشأن حصر الأراضى الصادر لها قرارات تخصيص لجهات حكومية غير مستغلة، لاستغلالها لإقامة مشروعات خدمية، تعود بالنفع على أهالى قرى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ورؤساء الوحدات المحلية، والشؤون القانونية والجيومكانية فى مجالس المدن، والأملاك.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة حصر الأراضى بالمراكز والمدن وإعداد بيان بذلك بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، على أن يتم تقديم الحصر بكافة البيانات يوم الأربعاء المقبل، الموافق 19 أبريل الجارى، وفق النموذج المعمم.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوى، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، حفاظًا على مقدرات الوطن والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الامثل، لافتًا إلى ضرورة المتابعة الدورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها واستغلالها لما فيه الصالح العام يساعد فى رفع اقتصاد الدولة وتوفير الأمان الاقتصادى لها من خلال حمايتها لأصولها والذى يرفع تصنيفها كأحد الاقتصاديات القوية.