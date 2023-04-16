محافظ جنوب يهنئ أسقف جنوب سيناء وأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وأقباط مصر عامة وأقباط جنوب سيناء خاصة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا دوام السعادة والترابط والعمل يدا واحدة كمواطنين مصريين فى سبيل إعلاء كلمة مصر عاليا.

جاء ذلك خلال إجراء المحافظ زيارة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، اليوم الأحد، على رأس وفد من القيادات التنفيذية، وعددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بجنوب سيناء، ومشايخ وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة..

وقال المحافظ، إن جميع العاملين بالمحافظة مستمرين فى العمل والجهد، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة تنموية كبيرة جدا لم تشهدها من قبل وفى خلال عدة سنوات قليلة سيحصد نتائجها جميع أهالى المحافظة

وتابع المحافظ أن الشعب المصرى عامة وشعب جنوب سيناء خاصة يعيشون حاليًا مناسبات دينية ووطنية معًا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن حيث يتواكب عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، فالكل يحتفل وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا فى جميع المناسبات والأعياد.

وأكد فودة، على روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لن تسمح بوجود أى تفرقة على عرق أو جنس أو دين فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشًا وشرطة وقيادة..

من جانبه، رحب أسقف سيناء الجنوبية بالمحافظ والوفد المرافق مقدما التهنئة بشهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر، وعيد تحرير سيناء، معربا عن سعادته الغامرة بتلك الزيارات وتواكب قرب عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة السلام، وأن تعم المحبة والإخاء وتستمر عجلة التنمية، تحت قيادة الزعيم المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسى.