اليوم السابع
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الخميس، 13 أبريل 2023 06:56 م
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محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات السفارى بعد ترخيصه.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 05:51 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات السفارى بعد ترخيصه.. صور محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مركزا للدراجات والسيارات السفارى الجبلى بمنطقة السفارى بمدينة شرم الشيخ، وأشاد المحافظ بالتطوير للمركز واستخدام الدراجات والسيارات الجبلى طبقا لأحدث الطرز ومزودة بكافة سبل الأمان والمتانة كما هنأ المحافظ مالك المركز على حصول المركز على الترخيص ليكون بذلك أول مركز يحصل على هذا الترخيص فى مصر وذلك بعد استيفائه لكافة الاشتراطات والإجراءات الواردة بالقرار الوزارى رقم (147) لسنة 2021، بشأن تنظيم نشاط دراجات السفارى الجبلى، مضيفا أن الافتتاح جاء قى إطار تشجيع القطاع الخاص، وخاصة فى مجال هذا النشاط الذى يعتبر من الأنشطة الهامة والمحببة لدى معظم زائرى شرم الشيخ من جميع جنسيات العالم.

 

ودعا محافظ جنوب سيناء جميع مالكى مراكز السفارى باتخاذ اجراءات التحديث والتطوير مع التشديد على المتانة والامان واتخاذ كافة إجراءات ومواصفات السلامة والأمان حفاظا على سلامة محبى مزاولة هذا النشاط، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من المرور لمراجعة كافة الإجراءات والمركبات المستخدمة فى هذا النشاط بجميع المراكز للتأكد من متانتها وتوفر سبل الأمان بها لضمان الحفاظ على سلامة الزائرين ومرتادى هذا النشاط.

 

محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات (1)
محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات (1)

محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات (2)
محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات (2)

محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات (3)
محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات (3)

محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات (4)
محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات (4)

محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات (5)
محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز الدراجات والسيارات (5)
 
 
 
 
 

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