محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم الأحد، أعمال تطوير الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ، وتفقد السيارات والمعدات بها، وحالة كل منها.

كما أكد المحافظ علي أعمال الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات، واطلع على أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة للمعدات.

وأشاد المحافظ خلال التفقد بأعمال التطوير التي تمت مشددا على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتعطل منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمة .

رافق المحافظ حلال الجولة القيادات التنفيية بالمحافظة وعددا من اعضاء مجلس النواب الشيوخ بجنوب سيناء.