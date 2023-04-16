محافظ قنا يزور مطرانية دشنا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد

قنا صابر سعيد

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، حيث كان فى استقباله المطران تكلا مطران دشنا وتوابعها.

رافق خلال الزيارة كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، و الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومأمور مركز دشنا، رئيس مباحث التموين، وعبد اللاه خبير، رئيس مدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقدم محافظ قنا، تهانيه بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مشيرا إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم.

وقال الداودى، إن المصريين يضربون أروع الأمثلة فى مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد، لا فرق بين مسلم ومسيحى، يجمعهم هدف واحد وهو أن تتخطى بلدنا الصعاب والتحديات، مطالبًا الجميع مسلمين ومسحيين بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله، وأن تدوم المحبة والاخوة بيننا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأعرب المطران تكلا، عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ قنا وكافة القيادات لمشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة ، مؤكدا أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.