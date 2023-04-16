محافظ بنى سويف يزور عددا من الكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

بنى سويف هانى فتحى

زار المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم اليوم الأحد، عدداً من الكنائس بمدينة بني سويف، بمناسبة عيد القيامة المجيد ، لتهنئة الأخوة المسيحيين، وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، المقدم محمود هنداوي نائب المستشار العسكري للمحافظة، وهاني الجويلي رئيس المدينة، وعدد من أعضاء البرلمان ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر والتنفيذيين.

بدأت الجولة بزيارة المحافظ الكنيسة الإنجيلية بميدان مولد النبي، حيث قدم، التهنئة بهذه المناسبة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان في استقبالهم راعي الكنيسة القس أكرم ناجي، وسادت بين الحاضرين روح المحبة والتسامح والتلاحم والتكاتف والفرح والسعادة والدعاء للوطن بالتقدم والرخاء، وأن يحفظه الله من كل مكروه وسوء تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الكاثوليكية، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات ( الجيزة ،الفيوم وبني سويف)،ونيافة القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف على رأس جمع من الآباء والقساوسة من قيادات ومسؤولي الكنيسة، حيث قدم المحافظ التهنئة للأقباط الكاثوليك بهذه المناسبة ،متمنيا لهم لكل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة المجيد.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم كان قد شهد "مساء أمس السبت " قداس عيد القيامة المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف، وذلك بحضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.