أمين القومى للشهداء ونقيب الزراعيين يهنئان البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن المصريين مسلمين ومسيحيين نسيج واحد داخل وطن واحد، وأن تلاحم الأمة المصرية الداعم الأول للقيادة السياسية لتحقيق الاستقرار.

وقال «خليفة »، في نص برقيته، إنه تقدم بالنيابة عن نفسه كنقيب للزراعيين وعن مجلس نقابة المهن الزراعية وجموع الزراعيين بأن يهدي قداسة البابا تواضروس أصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يعيده علينا وعلي الأخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلي جميع شعبنا المصري العظيم بالخير واليمن والبركات.

وأعرب نقيب الزراعيين عن تقديره لقداسة البابا تواضروس لدور الكنيسة المصرية في نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف، متمنيا له والكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار، مشيرا إلي أن تكاتف المصريين بكل طوائفهم هو الذي أنقذ البلاد والعباد من المؤامرات التي تتعرض لها المنطقة وكان طوق النجاة لنهضة الدولة المصرية رغم التحديات الدولية.

وأشار «خليفة» إلي أن لحمة أبناء الوطن هي ظهير الاستقرار وتشكل دعما كبيرا للقيادة السياسية وللدولة المصرية، وتعد أحد عناصر النهوض بمصر لبناء مستقبل أفضل يعتمد علي أبناء الوطن، مشيدا بدور أجهزة الشرطة المصرية ووزارة الداخلية في تأمين احتفالات الأخوة الأقباط.