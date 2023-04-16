اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ثقافة الوادي الجديد: ختام فعاليات برنامج "ابدأ حلمك" بالمحافظة

الأحد، 16 أبريل 2023 03:04 م
ثقافة الوادي الجديد: ختام فعاليات برنامج "ابدأ حلمك" بالمحافظة ختام فعاليات برنامج إبدا حلمك
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مساء أمس السبت تدريبات إبدا حلمك بمحافظة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل، والمنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة  ضياء مكاوى ، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.
 
وقدم الكاتب المسرحى سعيد حجاج على مسرح قصر ثقافة موط محاضراته عن الدراما المسرحية وعناصر الدراما المسرحيه التى تتكون من عدة عناصر أولها الفكرة وتعريف الشخصيات المسرحية الدرامية لكل شخصيه.
 
وبالتوازى على مسرح سينما هيبس بالخارجة واصل المايسترو حسام حسنى تعريف المتدربين على المقامات الموسيقية، كما تم عقد محاضرة مع محمد الروبي لتعريف الاعضاء على جدوى المشروع والفرق بين التمثيل وفن التمثيل، واستكمل المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع تدريبات التمثيل ومراجعة مربعات ابن عروس بأداء مختلف بمصاحبة الموسيقى.
 
 

الوادي الجديد

ثقافه الوادي الجديد

برنامج ابدا حلمك

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة