اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد: تمويل مشروعات للشباب بـ 571,8 مليون جنيه ضمن "مشروعك"

الأحد، 16 أبريل 2023 02:20 م
محافظ الوادى الجديد: تمويل مشروعات للشباب بـ 571,8 مليون جنيه ضمن "مشروعك" اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها، ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك"، خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2023، بلغ 143 مشروعًا، في مختلف النشاطات، بتكلفة 13,7 مليون جنيه، وفرّت 297 فرصة عمل لأبناء المحافظة. 
 
وأكّد المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل، وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بمكاتب مشروعك بالوحدات المحلية بالمراكز. 
 
ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة "مشروعك" حتى الآن، 6765 مشروعا، بقيمة 571,8 مليون جنيه وفرت عدد 13797 فرصة عمل.
 
 

الوادي الجديد

مشروعك الوادي الجديد

فرص عمل بالوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة