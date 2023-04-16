محافظ الوادى الجديد: تمويل مشروعات للشباب بـ 571,8 مليون جنيه ضمن "مشروعك"

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها، ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك"، خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2023، بلغ 143 مشروعًا، في مختلف النشاطات، بتكلفة 13,7 مليون جنيه، وفرّت 297 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكّد المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل، وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بمكاتب مشروعك بالوحدات المحلية بالمراكز.

ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة "مشروعك" حتى الآن، 6765 مشروعا، بقيمة 571,8 مليون جنيه وفرت عدد 13797 فرصة عمل.