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محافظ الوادي الجديد يتابع البرنامج البحثي لتقييم أصناف وسلالات القمح بالخارجة

السبت، 15 أبريل 2023 11:40 م
محافظ الوادي الجديد يتابع البرنامج البحثي لتقييم أصناف وسلالات القمح بالخارجة محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مزرعة البرنامج البحثي لتقييم أصناف وسلالات  متنوعة من محصول القمح شمال الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في زراعة محصول القمح وتجربة أصناف ذات إنتاجية مرتفعة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز و الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.
 
ووجه المحافظ بسرعة حصاد الأصناف الناضجة وتقييم إنتاجيتها وعرض نتائج التجارب المختلفة. 
 
من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال تطوير الممشى السياحي بجوار فندق الخارجة، موجهًا بسرعة طرح المحال التجارية بسور الفندق للإيجار و إنارة الطريق الجديد  الواصل بين شارع جمال عبد الناصر وحي الزهور من خلف الفندق.
 
 

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