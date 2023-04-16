محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، القيادات الأمنية بالمحافظة، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط الغربية بصفة خاصة، مؤكدا على عمق العلاقة بين نسيج الوطن الواحد، مشيراً إلى تصادف هذا العام لاحتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيدة، مع احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمحافظ الغربية وجمعه الكرام، والذي يحرص دائما على مشاركتنا الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أشار إلى اللمسة الطيبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال في كافة الكنائس بمحافظات مصر.