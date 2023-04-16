محافظ السويس والقيادات التنفيذية يقدمون التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة

كتب السيد فلاح

قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، التهنئة للأنبا بموا أسقف السويس وقيادات الكنيسة والأقباط الارثوذكس بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل، كذلك قدم التهنئة للأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح والأخوة الأقباط الكاثوليك بالكنيسة بحي السويس بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ورافق المحافظ كلا من الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة واللواء أيمن عبد الحميد مساعد مدير أمن السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والشيخ ماجد راضی وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.

كما حضرلتقديم التهنئة العقيد رامي سعد مدير مكتب المحافظ والدكتور علي عطا نائب رئيس جامعة السويس والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب والنائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده عضوا مجلس الشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية وأساتذة جامعة السويس والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وفي اللقاء أعرب محافظ السويس علي فرحته بتزامن الأعياد للمصريين في توقيت واحد، مؤكدًا على الترابط القوى بين طرفي الوحدة الوطنية بمصربصفة عامة والترابط الذي يربط بين السوايسة مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أن تزامن الأعياد والمناسبات الدينية يضيف المودة والمحبة والاستقرار في وطننا الحبيب.

وأشار إلى أننا نعيش في اعيادنا أجواء الألفة والمحبة التي تسود بين المصريين، مؤكدا ان أعيادنا واحدة ولا يوجد فرق بين مسلم ولا مسيحي.

كما وجه الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس التهنئة للحضور وقال إن الدين الاسلامي أمرنا بتهنئة الأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأقباط مصر خيرًا حيث يعيش المصريين على أرض سلم وسلام.

وقدم الانبا بموا اسقف محافظة السويس الشكر والتقدير للسيد المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والأحياء والمديريات وأهالي السويس علي الحضور للتهنئة بهذه المناسبة الطيبة التي تسودها المحبة والود والترابط بين المصريين.

وقدم الأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح الشكر والتقدير للمحافظ والقيادات السويسية علي تهنئتهم، مشيرًا إلي أننا نسيج واحد ومصير وهدف واحد هو مصرنا الحبيبة والحب الذي يربط بين الشعب المصري.