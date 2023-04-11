محافظة السويس ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد الثلاثة المقبلة

السويس- صبرى غانم

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث إستعدادات محافظة السويس لإستقبال أعياد القيامة و شم النسيم و عيد الفطر المبارك والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي السويس والقادمين من المحافظات الأخري أثناء أجازة الأعياد.

وفى بداية الاجتماع قدم محافظ السويس، التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول أعياد القيامة وشم النسيم و عيد الفطر المبارك، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى، وتنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة الأعياد.

ووجه محافظ السويس جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديرادارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطىء العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصفة مستمرة صباحا ومساء.

كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين الي شاطىء السوايسة.

واكد صقر علي مدير مشروع الاسواق بتكثيف الحملات داخل الاسواق لإنتظام العمل وضبط ومراقبة الإسعار داخل الأسواق ومنع مرورعربات الكارو.

كما كلف صقر رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لمدن القناة بالسويس باستمرار العمل لتطهير خطوط الصرف الصحى وبالوعات وغرف التفتيش للصرف الصحي، مؤكدا التنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس والاستجابة لاي بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي.

وشدد على مدير الرى بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب .

وأشار المحافظ على إدارة المرور بتكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخري وبخاصة طريق السخنة ،و أكد على لجنة الاشراف و المرافق لمنع دخول عربات النقل بشارع ناصر.

وأكد علي ادارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الاعياد والاستجابة والتدخل السريع في اي وقت لانقاذ المواطنين.

ووجه مدير عام الصحة ، برفع حالة الطوارىء بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية ، والتاكيد علي مدير مرفق اسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

وأعطى المحافظ توجيهاته لمدير عام التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بعمل حملات على المحلات والأسواق للتاكد من صلاحية الاسماك المملحة واللحوم والاسماك للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد علي مسئولى الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الانارة العامة بمتابعة الانارة العامة داخل شوارع كل حي والتدخل لحل أي مشكلة تطرأ.

وأكد على مديرإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات التنفيذية الأخرى.