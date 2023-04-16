اليوم السابع
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محافظ الجيزة يزور مطرانية شمال بالعجوزة لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

الأحد، 16 أبريل 2023 01:54 م
محافظ الجيزة يزور مطرانية شمال بالعجوزة لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد جانب من الزيارة
كتبت - مرام محمد

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زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، مطرانية شمال الجيزة بشارع بحر الغزال بالعجوزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.
 
وقدم محافظ الجيزة تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم.
 
وقال محافظ الجيزة خلال كلمته، إن المصريين يضربون أروع الأمثلة فى مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد مسلم ومسيحى، لا فرق بينهم ويجمعهم هدف واحد وهو أن تتخطى بلدنا الصعاب والتحديات، داعيا الجميع مسلمين ومسحيين بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله، وأن تدوم المحبة والاخوة بيننا. 
 
وخلال كلمته أعرب محافظ الجيزة عن كامل سعادته لحفاوة الاستقبال، مؤكدا على تفاؤله بمستقبل يليق بحجم التضحية والتعاون والاندماج الذى يظهره أبناء الشعب المصرى عند كل تحدى وحرص كل فرد على تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.
 
من جانبه، رحب نيافة الأنبا يوحنا بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له، مشيرا إلى حجم الإنجازات التى حققتها الدولة فى سبيل توفير الأمن والأمان وجعل مصر منارة ينعم كل من فيها بالمحبة والسلام وسبل العيش الكريم.
 
كما حرص الأنبا يوحنا على تقديم التهنئة للحضور وللشعب المصرى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
 
رافق المحافظ اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد والقيادات الأمنية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وياسر سامى رئيس حى العجوزة ومديرى المديريات ورئيس منطقة الجيزة الأزهرية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.
 
 
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