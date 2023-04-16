محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال احتفالات أعياد الربيع

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة ورفع درجة الطواريء بالمستشفيات، وذلك تزامنًا مع حلول عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، وتنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء للعمل علي راحة المواطنين.

وشدد اللواء محمد الشريف على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد.

وأكد على تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك إلتزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى التنسيق بين كافة أقسام الطوارىء بجميع المستشفيات.

كما أكد على المتابعة لمدى توافر الفرق الطبية المدربة بجميع الأقسام خاصة الطوارئ والحروق، والسموم، وكذا متابعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم.