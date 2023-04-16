محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأرثوذوكس للتهنئة بعيد القيامة

أسيوط - فريق المحافظات

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، زياراته لكنائس وايبارشيات المحافظة لليوم الثاني على التوالي لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث زار مطرانية الاقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط والكنيسة الانجيلية الثانية وإيبارشيات الأقباط الكاثوليك ثم مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بأبنوب.

رافقه خلال الجولة الشيخ الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، النائب المهندس ياسر عمر وكيل جنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب أحمد حسين جودة والنائب مصطفى بدران والنائبة صفاء عيادة والنائبة نشوى رائف والنائبة مريم القمص أعضاء مجلس النواب ومحمد فهمي صالح عضو مجلس الشيوخ ، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي ورجال الصحافة والاعلام.

بدأ محافظ أسيوط جولته بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع النميس بحي شرق حيث كان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها وجمع كبير من الإخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط، حيث حرص المحافظ على تقديم التهنئة لقيادات وشعب الكنيسة.

وأشار الأنبا يوأنس الى عمق وقوة العلاقات بين محافظ أسيوط وقيادات الكنيسة وحرصه الدائم على زيارة الكنيسة وتقديم التهاني في كل المناسبات بمشاركة رجال الدين الإسلامي والقيادات التنفيذية ، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط وكافة المهنئين بالعيد.

ثم توجه المحافظ ومرافقوه لزيارة الكنيسة الانجيلية الثانية، مقدماً التهنئة للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد حيث تجمع العديد من الإخوة الأقباط وشاركهم المحافظ فرحتهم بالعيد ملتقطًا معهم الصور التذكارية.

وأكد القس رفيق ثابت خلال كلمته، على وحدة الشعب المصرى تحت قيادة راعى التنمية فى البلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدًا بالانجازات التي تحققت في عهد الرئيس من تنمية حقيقية للصعيد فى كافة القطاعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهاً رسالة شكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والدينية على تهنئتهم بالعيد ومشاركتهم احتفالاتهم.

كما استقبل الانبا دانيال لطفى أسقف ايبارشية الأقباط الكاثوليك، محافظ أسيوط ومرافقوه لتقديم التهنئة بالعيد بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ونائبيه الدكتور أحمد عبدالمولى والدكتور محمود عبدالعليم، وقدم المحافظ ومرافقوه التهنئة لقيادات وشعب الكنيسة بحلول عيد القيامة المجيد.

من جانبه عبر الأنبا دانيال لطفى عن سعادته بمشاركة محافظ أسيوط والقيادات لهم في العيد وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين ، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام خاصة أن هذه الفترة بها أعياد كثيرة لإخواننا المسلمين والمسيحيين.

واختتم المحافظ جولته بزيارة مطرانية الاقباط الارثوذوكس بأبنوب لتقديم التهنئة للانبا بيسنتي مطران ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ،ولقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة العيد.

وأوضح الانبا بيسنتي أن زيارة المحافظ والقيادات للكنيسة اليوم لتقديم التهنئة بالعيد هو نتاج علاقات محبة وسلام تجمعنا في بلدنا الغالى مصر ، موجهاً الشكر لكافة الحضور لتهنئتهم بالعيد.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، على روح المودة والترابط بين عنصري الأمة، لافتًا إلى أن مصر ستظل نسيج واحد باتحاد كافة طوائف الشعب ومن خلال هذه الروح والمحبة المستمرة بين أبناء هذا الشعب.

وأكد محافظ أسيوط خلال زيارته للكنائس اليوم ، أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ، حيث يتواكب عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم وعيد أسيوط القومي وعيد تحرير سيناء وقرب حلول عيد الفطر المبارك فالكل يحتفل وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد، داعيا الجميع للتكاتف ودعم مسيرة التنمية فى البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،والمشاركة المجتمعية في مجالات التنمية ودعم المشروعات والمبادرات التنموية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة التى شهدت تطورا كبيراً مشيرا إلى مبادرة "حياة كريمة" التي غيرت واقع حياة للمواطنين للافضل ووفرت حياة كريمة لهم، لافتًا إلى اهتمامه بتنمية الصعيد من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.

كان محافظ أسيوط قد زار مساء أمس عشية الاحتفال بعيد القيامة المجيد مطرانيات الأقباط الأرثوذوكس بدير المحرق والقوصية ومنفلوط لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما أرسل برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس (1)



محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس (2)



محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس (3)



محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس (4)



محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس (5)



محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس (15)



محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس (16)



محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس (18)



محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس (19)