محافظ أسوان يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

أسوان- صلاح المسن

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، التهنئة للأخوة الأقباط من الشباب والأطفال المتواجدين فى الشوارع والحدائق العامة والمتنزهات، للاستمتاع والتنزة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن تلاقى أعياد القيامة المجيد والربيع والفطر المبارك يعكس مدى التلاحم والتماسك بين المصريين في أفراحهم وأحزانهم، وأنهم أصبحوا كتلة واحدة، لن تفتت مهما كانت التحديات.

يذكر أن محافظ أسوان قد أعطى توجيهاته برفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة المحافظة لإستقبال أعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، مع إلغاء إجازات بالمحليات، ومديريات الخدمات المختلفة.

كما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، مع رفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول، بجانب التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضاً مع الحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة التموينية لتوفير كافة السلع الأساسية، والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة.

من ناحية أخري،كان قد وجه اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام وذلك لمناقشة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة لإنطلاق الموجة ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف، وذلك بحضور اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن، علاوة على مسئولى جهات الولاية والجهات المعنية .

وقد أكد اللواء أشرف عطية في" تصريحات صحفية" علي أن ذلك يأتى إستمراراً للجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المتواصلة من اللواء هشام آمنة لإسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفيين

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى جهات الولاية بسرعة الإنتهاء من إعداد حصر وبيان شامل لأعداد حالات التعدى وتصنيفها سواء كانت بسيطة أو متوسطة وغيرها، بالإضافة إلى سرعة التنسيق مع مديرية الأمن من أجل إعداد التوقيتات والجدول الزمنى للتعامل وتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بهذه التعديات وذلك ضمن المراحلة الثلاثة التى ستضمنها أعمال الموجة 21 بداية من يوم 29 أبريل الحالى وحتى 14 يوليو القادم.

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه خلال الإجتماع تم بحث ومناقشة تعزير آليات وأساليب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية من أجل التأكيد على جاهزية الأجهزة والإمكانيات المتاحة مع توفير وحشد أكبر عدد ممكن من المعدات المستخدمة لإزالة التعديات،

بالإضافة إلى تذليل العقبات والمشكلات التى قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

مؤكدة على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بإستمرار الحملات المكبرة للتعامل الفورى وإزالة أى حالات تعدى فى المهد بمختلف المدن والقرى وذلك حفاظاً على أملاك الدولة وخاصة الرقعة الزراعية.

وقد أشارت "السكرتير العام" بأنه بناءاً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية سيتم تنفيذ فعاليات الموجه 21 على ثلاثة مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى فى الفترة من يوم 29 إبريل الحالى وحتى يوم 19 مايو القادم وتستهدف إزالة حالات التعدى البسيطة والتعدى فى المهد، بينما ستبدء المرحلة الثانية فى الفترة من 27 مايو القادم وحتى 16 يونيو القادم وتستهدف إزالة حالات التعدى المتوسطة،فيما ستبدء المرحلة الثالثة فى الفترة من 24 يونيو القادم وحتى 14 يوليو القادم وتستهدف إزالة الحالات المتوسطة وبعض الحالات التى تقام عليها دراسات أمنية.