مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك بحلول عام 2040

كتب محمد جمال

حدد وزراء البيئة والمناخ فى مجموعة السبع هدفا يتمثل بإنهاء أى تلوث بلاستيكى جديد فى بلدانهم بحلول العام 2040، جاء ذلك فى بيان، صدر عنهم اليوم الأحد، بعد محادثات لوزراء دول مجموعة السبع فى مدينة سابورو بشمال اليابان استمرت ليومين.

وقال وزراء البيئة والمناخ فى الدول الصناعية السبع الكبرى "نحن ملتزمون القضاء على التلوث البلاستيكى مع طموح خفض أى تلوث بلاستيكى إضافى إلى الصفر بحلول 2040"، وفقا لفرانس برس.

وكانت ألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبى قد قطعت تعهدا مماثلا العام الماضي، غير أن هذه هى المرة الأولى التى يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع، التى تضم أيضا اليابان والولايات المتحدة وإيطاليا، موعدا هو 2040.

وفى مؤتمر صحفى بعد المحادثات، أشادت وزيرة البيئة الألمانية شتيفى ليمكى بتعهد الكتلة الجديد بشأن التلوث البلاستيكي، ووصفته بأنه "هدف طموح".

وقال البيان إن التخلص التدريجى سيتحقق من خلال "تشجيع استهلاك وإنتاج مستدامين للبلاستيك، وتعزيز إدراجه فى الاقتصاد والإدارة السليمة بيئيا للنفايات"، كما ذكرت فرانس برس.

وتضاعفت النفايات البلاستيكية فى العالم خلال 20 عامًا، وتم إعادة تدوير 9% فقط من هذه النفايات بنجاح، حسب منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وتقول الأمم المتحدة إن حجم البلاستيك الذى يدخل المحيطات سيتضاعف 3 مرات بحلول 2040.