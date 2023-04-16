ما لا تعرفه عن فوائد زيت الزيتون لصحة الجسم

كتبت أسماء نصار

يستخدم زيت الزيتون في العلاج منذ آلاف السنين، حيث يحتوى على العديد من العناصر الغذائية والمركبات النشطة التي تزوده بالفوائد الصحية العديدة، فهو يحتوى على الأحماض الدهنية غير المشبعة، من نوع الأوميجا 3 والأوميجا 6 المهمة لصحة القلب.

1- يوفر بعض الفيتامينات الهامة للجسم مثل فيتامين E الذي يلعب دور هام في المناعة و له تأثير قوي كمضاد للأكسدة و الوقاية من الأمراض.

2- يحتوى على فيتامينK و له دور هام في الوظائف الحيوية للجسم.

3- يحتوى على بعض المعادن مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، الصوديوم .

4- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية مثل البولى فينولات و خاصة مركب الأوليوكانثال الذي يدخل في كثير من الأدوية .

5- يحتوى زيت الزيتون على التوكوفيرولات الهامة لحماية الخلايا من التلف و الأورام السرطانية .

6- يعمل على تثبيط جزئي في حركة المعدة و بالتالي إطلاق محتويات المعدة للإثنى عشر تدريجياً فيسهل عميلة الهضم و امتصاص الغذاء في الأمعاء ، كما أن زيت الزيتون يحسن وظائف الكبد و يعمل على إطلاق العصارة الصفراوية فيسهل من هضم الدهون و يمنع تكوين الحصوات المرارية ، يعمل أيضاً زيت الزيتون على تنشيط البنكرياس و القيام بوظائفه في عملية الهضم.

8- يوصى بتناول زيت الزيتون لعلاج إضطرابات الجهاز الهضمي المتنوعة ، نتيجة إحتواء زيت الزيتون على السيتوسترول فإنه يمنع جزئياً إمتصاص الكوليسترول بواسطة الأمعاء الدقيقة كما إنه يحفز على إمتصاص العديد من العناصر الغذائية (الكالسيوم-الحديد-الماغنسيوم) .

كما أن لزيت الزيتون تأثير ملين خفيف يساعد في مكافحة الإمساك.

9- يحتوى على نسبة عالية من حمض دهني احادى عدم التشبع الذي يعمل على خفض الكوليسترول الضار (LDL) الذي يترسب على جدر الأوعية الدموية و يسبب تلفها و يفقدها مرونتها و يسبب مشاكل في القلب و يعمل على رفع نسبة الكوليسترول الجيد(HDL) الذي يوفر الحماية من ظهور أمراض القلب و الأوعية الدموية .

10- يحتوى زيت الزيتون على مضادات أكسدة طبيعية مثل البولي فينول و التوكوفيرولات التي تعمل على تثبيط تكوين الشوارد الحرة و بالتالي الحماية من الأورام السرطانية.

11- تناول زيت الزيتون في رمضان و ذلك لدوره المكمل في الصيام في ضبط مستويات سكر الدم و لذلك لابد من إدخاله في وجبات السحور و الفطور للحصول على تلك الفوائد .

12- يحتوى زيت الزيتون على العديد من المكونات التي تغذي المخ و تحمي من الشيخوخة و التدهور العقلي و المعرفي الذي يحدث مع تقدم العمر مثل مرض الزهايمر، كما أن زيت الزيتون يعالج نقص طاقة الهضم و الامتصاص السئ للفيتامينات و الأملاح في مرحلة الشيخوخة.

‏‎13- يعمل زيت الزيتون على تحسين عمل و كفاءة الجهاز المناعي ضد الهجمات الخارجية للكائنات الحية الدقيقة و البكتيريا و الفيروسات محاربة مسببات الأمراض و بذلك فهو يعزز جهاز المناعة بفضل وجود فيتامينات (K-E) و يحارب الإلتهابات كما إنه يحارب أمراض المناعة الذاتية و تنظيم الجهاز المناعي بشكل عام.

14- يوصى بزيت الزيتون للنساء و الحوامل حيث إنه ينشط نمو المخ و شبكة الأعصاب لدى الجنين و أيضاً الأطفال بعد الولادة ،و نظراً لإحتواء زيت الزيتون على نسبة كبيرة من حمض الأوليك فإنه يعطي تأثير إيجابي على نمو و ترسيب المعادن في العظام خلال فترة الطفولة نتيحة لتركيبه الكيماوي المتوازن.