لمحة قانونية.. إزاى تطلع تصريح دفن وشهادة الوفاة

كتب إيهاب المهندس

حتى يتمكن أهل المتوفى وفاة طبيعية من دفنه يحتاج تصريح دفن من مكتب الصحة، وتوجد خطوات يجب اتباعها للحصول على تصريح الدفن منها..

ــ إخطار مكتب الصحة أو أقرب وحدة صحية بالوفاة بواسطة أحد الأقارب ومكان الوفاة.

ــ على من يقوم بإخطار مكتب الصحة بالوفاة أن يكون معه بطاقة رقم قومى وبطاقة المتوفى أو صورة منها.

ـــ يملأ المبلغ نسختين من نموذج 32 تبليغ صادر من وزارة الداخلية.

ـ يصطحب المبلغ طبيب من مكتب الصحة أو الوحدة الصحية للكشف على المتوفى لتحديد سبب الوفاة.

ــ يقوم موظف مكتب الصحة أو الوحدة الصحية بتقييد واقعة الوفاة فى سجل قيد الوفيات طبقا لتشخيص الطبيب

ــ يتسلم المبلغ تصريح الدفن وشهادة الوفاة بعد اعتمادها من الطبيب مجانا.