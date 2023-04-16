كشف هوية جثة عثر عليها داخل شنطة سفر فى قنا

قنا صابر سعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، عن هوية جثة عثر عليها متحللة داخل شنطة سفر وملقاة في ترعة بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وكانت قد قررت جهات التحقيق بنجع حمادي شمال، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب، عثر عليها داخل شنطة سفر، ملقاة في ترعة، بقرية بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وإجراء تحليل DNA لكشف هويتها.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بالعثور على جثة شاب متحللة داخل شنطة سفر ملقاة في ترعة في نجع حمادي.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد.ع، في الثلاثينات وعمر عليه داخل شنطة سفر، وملقاة في ترعة في بهجورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.