قتلى فى هجوم لمتمردين على موقع عسكرى فى إقليم "بابوا" شرقى إندونيسيا

أ ش أ

شن متمردون انفصاليون هجوما على موقع عسكرى فى إقليم "بابوا" المضطرب الواقع شرقى إندونيسيا؛ ما أسفر عن مقتل وفقدان عدد من الجنود.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم /الأحد/ - أن منفذي الهجوم التابعين لجيش تحرير بابوا الغربية - الجناح المسلح لحركة "بابوا الحرة" - نفذوا الهجوم ضد الجنود الإندونيسيين أمس /السبت/ في منطقة "ندوجا" .

من جهته .. قال المتحدث العسكرى فى إقليم بابوا الكولونيل هيرمان تريمان، إن الجنود كانوا جزءا من مجموعة تم نشرها للبحث عن طيار نيوزيلندي يعمل لدى شركة طيران "سوسي إير" الإندونيسية اختطفه متمردون فى شهر فبراير الماضى.

وأوضح المتحدث العسكرى، أنه مازال غير معروف بالتحديد عدد الجنود الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا، مشيرا إلى أن السلطات تجري البحث عن حوالي 30 جنديا آخرين فقدوا في أعقاب الهجوم؛ من بينهم 9 جنود يُعتقد أنهم محتجزين من قبل المتمردين، ولكن الطقس الضبابي والأمطار الغزيرة ورداءة الاتصال تعيق عملية البحث.

فيما أكد متحدث باسم جيش تحرير بابوا الغربية سيبي سامبوم - في بيان - أن مقاتلي الجماعة نفذوا الهجوم ردا على مقتل متمردين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الإندونيسية الشهر الماضي، وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أفراد من قوات النخبة المسلحة الإندونيسية.