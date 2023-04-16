ضبط فسيخ فاسد ولحوم خارج المجزر غير صالحة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى، حملات مكثفة خلال الأسبوع الماضى استعداداً لاستقبال عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، حيث تم ضبط إجمالى 40 كيلو فسيخ وأسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك، وكذلك كمية 42 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر، وتوجد عليها أختام غير حكومية ومصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة وذلك بمعرفة اللجان من أطباء التفتيش، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والمطاعم والثلاجات.

وشنت الدكتورة وسام المرشدى مدير إدارة التفتيش والمجازر، حملة مكبرة بالإشتراك مع رجال الشرطة وعبد العظيم النوبى مفتش التموين، وعثمان أمين مفتش الأغذية بالأقصر، حيث قامت اللجنة بالمرور على محلات بيع الجزارة والأسماك والمطاعم والثلاجات، وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالى كمية 42 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية ومصنعات اللحوم والدواجن وفراخ متبله، وجميع مصنعات الدواجن واللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم تحرير عدد 3 محاضر وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

كما تشكلت لجنة برئاسة إبراهيم محمد نصر نائب رئيس مجلس مدينة أرمنت، وبالاشتراك مع الدكتور حسين عبد العاطى مدير مجزر أرمنت، وبالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، وعماد إدوارد مدير إدارة التموين بأرمنت، ومحمود عثمان مفتش التموين، وبطرس فايز مفتش الأغذية، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالى كمية 40 كيلو جرام فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، والحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.