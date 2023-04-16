سلامة الغذاء: 1605 أذون تصدير لحاصلات زراعية و1335 رسالة غذائية واردة

كتب إسلام سعيد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 11 ، وذلك عن الفترة من 8 حتى 14 إبريل الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي الأول للصحة الواحدة في مصر، والذي أطلق كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارات (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.

ويقر نهج «الصحة الواحدة» بالإرتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويهدف إلى العمل المشترك بين تلك القطاعات لتحقيق نتائج صحية أفضل، يمكنها أن تساهم بشكل فعال في منع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها والاستجابة لها مثل جائحة كوفيد-19.

وشارك الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – في فعاليات احتفالية إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والسفارات.

كما إلتقى الهوبي إيمي لورينسون - سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة – وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 من إبريل الجاري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر ونيوزيلندا خلال الفترة القادمة، لاسيما فيما يتعلق بتيسير نفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين.

وأكد طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الاستفادة من الخبرات النيوزيلندية خاصة فيما يتعلق بنظم الفحص والرقابة وتحليل المخاطر، وكذا الاستفادة من تلك الخبرات في مجال صناعة الألبان ومنتجاتها والاستعانة بها لرفع كفاءة قطاع الألبان في مصر على المستويين الأكاديمي و البحثي.

ومن جانبها أشادت ايمي لورينسون - سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة – باللقاء الذي جمعها ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودور الهيئة الحيوي كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء ومأمونيته وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.

كما شاركت الدكتورة رشا جلال – مدير عام إدارة تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء – في اجتماع موسع مع شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية وذلك بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة، وناقش الاجتماع الثاني

للشعبة، الإرشادات المنظمة لتسجيل الأغذية الخاصة وتوسيمها في ضوء قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.

جدير بالذكر أن عدد مصانع الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية أعضاء غرفة الصناعات الغذائية يبلغ 588 مصنع، من بينها 21 شركة مكملات غذائية مسجلة بالقائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء حتى الآن، فيما بلغت المنتجات المسجلة 5600 مكمل غذائي.

وفيما يخص أنشطة الإدارات المختلفة

قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بـ 95 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، فيما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الثاني لشهر إبريل 4 مصانع، كما استوفت 4 مصانع لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها للقائمة البيضاء، وتم تحديث إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية بتاريخ 12 إبريل الجاري.

وقامت الإدارة العامة للأغذية الخاصة بتسجيل عدد 70 منتج أغذية خاصة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد 46 زيارة، بواقع 25 زيارة فحص و 21 زيارة تفتيشية ، شملت محطات الفرز والتعبئة

ومراكز التعبئة والمورد الأولي، هذا وقد بلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 2 مورد أولي، كما استوفت 1 محطة تعبئة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء .

هذا وقد أصدرت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 1605 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال هذا الأسبوع ، كما قامت الإدارة بتمثيل الهيئة باجتماع لجنة الخضر والفاكهة ومنتجاتها بالهيئة العامة للمواصفات والجودة .

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3750 رسالة بإجمالي 165125 طن.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1335 رسالة بإجمالي 240510 طن، تم رفض 15 رسالة منها.

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على متابعة الأداء الوظيفي وسير العمل في مختلف فروع الهيئة ، وجه الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة – بتشكيل فريق من فاحصي الإدارة العامة للواردات الغذائية ، لعقد دورات تدريبية لمدة أسبوع لتحسين كفاءة الأداء الوظيفى لفريق عمل الهيئة بميناء دمياط.

فيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 51 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 46 شكوى، وجاري فحص 5 شكاوى.

كما قام فريق إدارة الشكاوى بشن حملات على عدد 128 منشأة بجميع محافظات الجمهورية تقوم ببيع منتجات حلوى العيد للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة ، كما تم شن حملات على عدد 32 منشأة تقوم ببيع كنافة وقطايف وتم سحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها.

وفيما يخص الإدارة العامة لشئون المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1766 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و482 عينة لأغذية معدة للتصدير، و125 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 136 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

وبالنسبة للإدارة العامة للمجازر فقد قامت الإدارة بعدد 6 زيارات فحص، بواقع 1 زيارة معلنة، و5 زيارات غير معلنة، وتم إصدار 15 إذن تصدير لمغلفات حيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 88 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 8 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1241 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

كما تم القيام بحصر عدد 55 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة وذلك بمحافظات الإسكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الدقهلية، المنيا، دمياط، القليوبية، وشمال سيناء.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد قامت الإدارة بعمل 11 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز، بالإضافة إلى تسجيل 2 مضرب أرز.

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام، وتسجيل عدد 4 وحدات طعام متنقلة، هذا وقد استوفت عدد 1 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها للقائمة البيضاء.

وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 5923 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية ، بالإضافة إلى تسجيل

عدد 2184 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن، وقامت الإدارة بعمل 444 معاينة، وتم استيفاء عدد 36 محل لاشتراطات ترخيص تداول الغذاء.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 15 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات بواقع 13 زيارات للفنادق، 2 زيارة للمطاعم، فيما بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1 فندق.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 10 مأموريات رقابية للمخازن، وتم تسجيل عدد 1 منشأة تخزينية ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة 750 منشأة حتى الآن.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات ، وتم تسجيل عدد 1 محلب ليصبح إجمالي عدد منشآت موردي الألبان والمسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء 981 ، مقسمة إلى 237 محلب و 744 مركز تجميع ألبان .

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المعروضات وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فريق عمل فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور علي 170 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم ضبط 11 طن و400 كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و150 كيلو كريمة نسكافيه و250 عبوة شوفان منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط نصف طن جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطبقًا لنتيجة المعامل المعتمدة ثبت أن العينة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفة 8390 لسنة 2020 وذلك لإضافة مادة فوق أكسيد الهيدروجين.

وتم إعدام منتجات آيس كريم غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بــ ( طن و200كجم) وذلك بناءً على قرار النيابة، كما تم تنفيذ عدد (28) قرار نيابة.

وقام فرع بورسعيد بشن عدد 2 حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ، أسفرت عن عمل محضر بدون فواتير لـ 50 كيلو نشا و 100 كيلو سكر .

وقد قام فرع الهيئة بمدينة بدر بالمرور على أكثر من سبعين منشأة غذائية، وتم رصد بعض المخالفات، حيث تم العثور على 4 أكياس عكاوى بقري مجمدة منتهية الصلاحية 7/2/2023 بالإضافة إلى كبدة ولحمة مفرومة غير موسمة ويظهر عليها علامات فساد وتغير في الخوص، ، وقد تم إعدام المنتجات سالفة الذكر بناء على رغبة المسئول ، كما تم التأكيد على تلافي تلك المخالفات وضرورة اتباع إشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء .

كما قام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بشن حملات مشتركة مع مفتشي التموين ومباحث التموين بالمحافظة، وتم المرور على عدد من المنشآت الغذائية في مركز أبو تيج – ومركز منفلوط، حيث تم ضبط 22 كيلو كبدة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تبين بالفحص الظاهري وجود بؤر وإصابات واضحة وتغير في الخواص الطبيعية وتحلل في الأنسجة وارتشاح سوائل منها.

وتم ضبط عدد 74 عبوة ملوحة مجهولة المصدر بدون بيانات مدونة عليها، وعدد 4 صناديق خشبية رنجة بإجمالي 15 كيلو ، تبين بالفحص الظاهري وجود تحلل في الأنسجة وتغير باللون وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم ضبط عدد 27 كيلو أسماك ملوحة، وبالفحص الظاهري للمضبوطات وجد تغير في الخواص الطبيعية والرائحة وظهور علامات التعفن وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 86 والقانون رقم 1 لسنة 2017، وتم تسليم الحرز والمضبوطات وصورة من التقرير لجهه الضبط .

كما قام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بشن حملة مشتركة جهاز حماية المستهلك، وتم ضبط 7 عبوات مستردة منتهية الصلاحية، و20 كيلو جبن أبيض بها تغير في الخواص الطبيعية، وعدد 4 قرص جبنة رومي بإجمالي وزن 50 كيلو بها علامات فساد ظاهرية.

وقام فرع سان استيفانو بمحافظة الإسكندرية بشن حملة مشتركة برئاسة مباحث التموين على محلات بيع المكملات الغذائية وعلى عدد من المحال الغذائية، وتم العثور على إجمالي عدد 1013 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ،كما تم العثور على 158 عبوة غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، وتم تحرير عدد 5 محاضر من قبل مباحث التموين حيال المنشآت المخالفة.