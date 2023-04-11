الحكومة تنفى تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنخ فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، مٌشددةً على أن كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة وآمنة وخالية من أية هرمونات محظورة دولياً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مُشيرةً إلى شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات.
الحكومة تنفى تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياالثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:20 م
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
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