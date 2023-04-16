رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات مطروح لاستقبال الأعياد.. اعرف التفاصيل

كتب - أحمد الزغبى

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، خلال اجتماع متابعة استعدادات أجهزة المحافظة المعنية خلال الاحتفالات بعيد الربيع وأيام عيد الفطر المبارك، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والازمات ،مع حسن التعامل مع المرضي وذويهم ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض ، وكذلك المراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والامصال اللازمة في مثل هذه المناسبات وما يتوقع سواء من ،وتنظيم حملات التفتيش من الطب الوقائي للإطمئنان على الأغذية المعروضة، وإزالة كافة الاشغالات حول المنشأت الصحية.

كذلك التنسيق مع منطقة اسعاف مطروح مع الجاهزية لتلقي بلاغ بأى طوارئ ، وعمل مخطط لمناطق الرش والتطهير والإعلان عنها، وضرورة مراجعة توافر كميات الدم بفصائله المختلفة، بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أى طوارئ.

كما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة استعدادات أجهزة المحافظة المعنية لاستقبال عيد الربيع وأيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق بين مديرية أوقاف مطروح وأجهزة المحافظة المعنية بشأن تحديد ساحات صلاة العيد الكبرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة وتأمينها، بالإضافة إلى جاهزية 570 مسجدا لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.