رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد إنشاء مبنى المدرجات المركزية لكلية الطب البيطرى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، سير العمل بمنشآت مبنى المدرجات المركزية لكلية الطب البيطري، رافقه الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن المشروعات الجديدة تمثل أهم ملامح المرحلة التنموية التي تشهدها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتى في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030 ، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية.

وأضاف أن خطة الجامعة تهدف إلى استكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية، وتطوير البحث العلمي والعلاقات الدولية لخدمة العملية التعليمية والطلاب، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول فى الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن أحد أهم المحاور الرئيسية التي تقوم عليها خطة الجامعة، هو ربط وإعداد خريجيها بسوق العمل وتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن أحد تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو تطوير التعليم وإعداد الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل.

يذكر أن مبنى المدرجات المركزية لكلية الطب البيطري يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة بمساحة 1200 متر للدور الواحد، بعدد 5 مدرجات، سعة المدرج 500 طالب للمدرج الواحد بإجمالي عدد 2500 طالب وطالبة.