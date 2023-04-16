حياة كريمة.. الكشف على 964 مواطنا فى القافلة الطبية بقرية لبيشة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية لبيشة بمركز أشمون ، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مديرة الإدارة الطبية بأشمون، والدكتورة عزة العيسوى نائب مدير الإدارة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد 11 عيادة متخصصة 2 عيادة باطنة 2 عيادة أطفال ، عيادة جراحة، جلدية ، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، وأسنان، وأنف وأذن وحنجرة هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 964 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية 231حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط 48حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 18 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 8 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .

جدير بالذكر أن القافلة تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية .