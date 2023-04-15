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وكيل صحة قنا يحيل فرقا طبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى أبو تشت

السبت، 15 أبريل 2023 11:51 ص
وكيل صحة قنا يحيل فرقا طبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى أبو تشت وكيل صحة قنا يحيل فرقا طبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل
قنا ـ صابر سعيد

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أجرى الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، جولة تفقدية لمستشفي أبوتشت المركزي، لتفقد سير العمل بها، رافقه خلالها الدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائي، وجابر سيف النصر، مدير التفتيش الإداري بالمديرية.
 
وتفقد تاوضروس، قسم الاستقبال للتأكد من توافر المستلزمات وأدوية الطوارئ ومراجعة تذاكر الدخول للمرضي والتزام الفريق الطبي بتطبيق قواعد مكافحة العدوي، كما تابع قسم الحضانات حيث تواجد الفريق الطبي المناوب والتزامهم بتطبيق الرعاية الطبية اللازمة.
 
وأحال مديرية الشئون الصحية بقنا، خلال الزيارة بعض الفرق الطبية المناوبة المتغيبة، إلي الشؤون القانونية والبعض الآخر بالنقل خارج المستشفى.
 
 

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