حكاية الطفل المجرم.. الحبس مدى الحياة لطفل صغير قتل جارته في عمر 8 سنوات

كتب - أحمد عبد الهادى

يعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" حكاية الطفل المجرم "، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي إرتكبت على يد أطفال، وأصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، وغيرها من جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة جوشوا فيليبس 17 مارس 1984، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً متهم بقتل مادلين كليفتون وهي جارته البالغة من العمر 8 سنوات، كشفت الجريمة عندما ذهبت امه لتنظيف غرفته لكنها احست بوجود شيء بارد عند سريره فوجدت جثة مادلين التي كانت في عداد المفقودين لسبعة ايام، لم يستطيع احد ان يصدق بأن جوشوا هو القاتل فهو قد تطوع للبحث عن جارته " المفقودة" ، حكم على جوشوا بالسجن مدى الحياة دون إمكانية اطلاق سراحه ولم يعلن فيليبس عن دوافعه لقتل جارته الا انه قال بأنه ضربها عن طريق الخطأ بمضرب بيسبول ثم أخذها الى غرفته حيث طعنها وضربها ، الا ان هيئة المحلفين لا تصدق قصته.