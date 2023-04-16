جولة الحنطور تجذب المجموعات السياحية بالمناطق الأثرية فى أسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تشهد مدن إدفو وكوم أمبو وأسوان وأبو سمبل بمحافظة أسوان، إقبالا كبير من المجموعات السياحية علي المناطق الأثرية، وفي مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، رصدت كاميرا "اليوم السابع" تدفقات سياحية لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمدينة وأبرزها معبد ادفو.

ويستقبل المرسى النهري الفنادق العائمة محملة بالمجموعات السياحية، فيما تحرص بعض المجموعات السياحية علي استقلال الحناطير للووصول لمعبد إدفو القريب من الكورنيش، وتتجول الحناطير في منطقة كورنيش النيل وشارع المركز وحتي معبد إدفو ذهابا وإيابا.

وتعد مدينة إدفو بمحافظة أسوان أحد أكبر المدن السياحية بالمحافظة، وتنظم شركات السياحة زيارات يومية للسياح تشمل الزيارات معبد ادفو والمعالم الأثرية والسياحية بالمدينة.

وتشهد مدينة إدفو الواقعة شمال محافظة أسوان، رواجا سياحيا خلال الموسم السياحى الشتوى وهى الفترة التى تجذب آلاف السائحين سنويا إلى أسوان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية والسياحة البيئية والتراثية لمحافظة أسوان، وزيارة المناطق الأثرية المختلفة.

ويفضل عدد من السائحين رحلات "النايل كروز" أو البواخر السياحية التى تتحرك من أسوان إلى الأقصر والعكس وسط برنامج سياحى وترفيهى وثقافى مميز يمكن خلاله زيارة المعالم الأثرية والسياحة المتوافرة بين المدينتين أقصى صعيد مصر.

مما أحدث حالة من الرواج والنشاط السياحى الذى تشهده محافظة أسوان، وتتوافد رحلات طيران وفنادق عائمة، على متنها مجموعات من السياح لزيارة أسوان للتعرف على الآثار المصرية والحضارة الفرعونية القديمة ذات الشهرة العالمية وزيارة المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة أسوان ورؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية عريقة وحاضر مشرق بالأمل.

وشهدت محافظة أسوان الفترة الماضية إقبالا كبيرا على المناطق الأثرية من خلال زيارة أفواج سياحية متعددة الجنسيات لأهم المعالم للحضارة المصرية القديمة.

ويتم إستقبال الأفواج بالمراسى السياحية بكورنيش النيل ورسوالفنادق بالمرسي السياحي بمدينة ادفو، بينما تقوم الأجهزة المعنية باستقبال الأفواج السياحية وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقف الفنادق العائمة بمدينة أسوان خلال رحلة إبحار الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان ويتم استقبال الأفواج. بكل حفاوة و ترحيب بهم

فيما تحرص مجموعات سياحية علي القيام بجولة حرة بمدينة ادفو أو باستخدام الحنطور. وتتوافد الأفواج من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة والأجواء المبهجة فى أسوان و للتأكيد على حبهم لمصر فى الموسم السياحى الشتوى داخل بلاد الأمن والأمان.

كما تقوم الأجهزة التنفيذية بأسوان ، بمتابعة تنفيذ تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتلافي الملاحظات والظواهر السلبية خلال الموسم السياحى الحالى ، والمرور على عربات الحنطور من أجل متابعة الإلتزام بإحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها، وأيضاً إلتزام صاحبها بقواعد السير والوقوف ، مع ربط ذلك بالترخيص للعربات ، وبتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والإشغالات والحواجز والإستندات أولاً بأول ، مع نشر سلات وصناديق القمامة ، بجانب أعمال التشجير والدهانات والأسوار والأرضيات ، علاوة على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية ، فضلاً عن الإسراع فى ربط الخطوط والشبكات الجديدة بعد إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والاهتمام بالمراسى السياحية وحركة سير الأفواج السياحية والزائرين دون تعارض ذلك مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل الجارية ، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد ، بجانب تركيب بانرات توضح التصميمات والشكل النهائى لهذه المشروعات .