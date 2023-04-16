جنوب سيناء تختتم فعاليات ليالى رمضان الثقافية بالطور العاصمة

جنوب سيناء _ياسر عامر

شهدت ساحة العلم بالطور العاصمة، ختام فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بجنوب سيناء، والتى قدمت خلالها باقة من العروض الفنية للتراث السيناوى، لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء، منها "الليلة" بقيادة الفنانة سحر عيد، تلاها عرض فنى لفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، بقيادة الفنان على عبدالفتاح، وتقديم باقة من الاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث السيناوى، منها "أهلاً وسهلاً – عم يا جمال"، والتى نالت إعجاب الحضور.

واختتمت الفعاليات بساحة العلم، بمعرض فنى نتاج ورش أشغال المرأة "أشغال الصوف - غرزالإيتامين – إعادة التدوير " تدريب هدير حسن وإشراف أمانى عبد الفتاح ، حضر فعاليات الحفل الختامى أحمد فريج مدير عام الثقافة فى جنوب سيناء برفقة ، محمد الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء ، وجمع من أهالي طور سيناء، بينما قدمت فرقة فنون شعبية أطفال سدر بمسرح الموقع ، تابلوهات من الاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث المصرى , بحضور عدد من أهالينا بمدينة رأس سدر إحتفالاً بختام فعاليات ليالى رمضان الفنية .

جاءت العروض ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، للإحتفال بليالى رمضان الثقافية بجنوب سيناء ، إشراف الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لأإقليم القناة وسيناء الثقافي .

ومن بيت ثقافة أبوزنيمة ، عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان " صحتك فى رمضان" ألقاها عمر أبو الفضل أخصائى تمريض بمديرية الصحة ، تحدث خلالها عن أهمية تناول الطعام الصحى للحفاظ على الصحة ، مؤكد على أهمية الرياضة فى حياة الفرد ، متطرقا للعادات الصحية لتناول الطعام فى رمضان.

بينما نظم بيت ثقافة دهب أمسية شعرية ، ألقى خلالها مصطفى إسماعيل معلم أول لغة عربية قصيدة بعنوان " الشهيد "، كما تناول الشاعر عبدالله متولى معلم أول تربية فنية قصيدة بعنوان " فى القدس - المسجد الأقصى " أدار الأمسية هدى السعيد مسؤول النشاط ، إشراف ضحى محمد مديرة الموقع ، بحضور مجموعة من أبناء المدينة والمهتمين بالشأن الأدبي.

بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين محاضرة تثقيفية بعنوان " سلوكيات المسلم فى رمضان " تحدث خلالها فضيلة الشيخ سعد محمد بمديرية الأوقاف ، عن سلوكيات المسلم التى يجب أن يتحلى بها فى الشهر الكريم ، مبين السلوكيات الحسنة والخاطئة التى يقوم بها الفرد فى شهر رمضان ، موضح فضل التمسك بسنة النبى الهادى .