تكثيف الحملات التموينية على الأسواق بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري، وبالتزامن مع موسم الأعياد.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط طن رنجة مجهولة المصدر، وضبط 4 مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر ب 55 طن دقيق، كما تم ضبط 10 كيلو وجبات جاهزة و 25 كيلو دواجن و30 كيلو جبن رومي منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 91 محضرًا تموينيًا، منهم محضرًا لعدم إعلان عن الأسعار، و8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 9 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و15 محضرًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، 9 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 30 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرًا عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين توقف عن الإنتاج، و4 محاضر تصرف في الدقيق.