زيارة مفاجئة لرئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية على وحدة "السبع بنات".. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى الدكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، زيارة ميدانية مفاجئة لوحدة طب أسرة "السبع بنات" التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك لتفقد سير العمل والوقوف على مؤشرات الأداء على أرض الواقع، واستطلاع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم. ورافقة خلال الجولة. عدد من مديرى الادارات بالفرع.

وتابع الدكتور محمد سامى، خطوات سير المنتفع داخل وحدة طب الأسرة “ السبع بنات” فى اليوم الأول من التشغيل بعد افتتاحها الرسمى، بداية من التسجيل الطبى حتى الحصول على الخدمة الطبية اللائقة وصرف العلاج.

وتفقد الدكتور محمد سامى خلال جولته، عيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة والتثقيف الصحى والأسنان والإسعافات الأولية والصيدلية والمعمل وCMO

ووجه مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بضرورة التيسير على المنتفعين للحصول على الخدمة الطبية المتميزة، طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد على توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، طبقًا لمعايير الجودة العالمية وتحقيقًا لأعلى مؤشرات رضاء المنتفعين، موجهًا الشكر لجميع العاملين مثمنًا مجهوداتهم آملًا منهم المزيد فى سبيل خدمة المرضى، وبما يضمن الحفاظ على استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المتميزة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، افتتح أمس السبت، أعمال التطوير بوحدة طب أسرة السبع بنات بنطاق حى أول الإسماعيلية، وذلك بحضور دكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالسكان ودكتور محمد سامى رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وأكد المحافظ أن الإسماعيلية تشهد تطورًا ملحوظًا فى القطاع الطبى منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يهدف لتقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة وملائمة لأحدث المعايير العالمية.

وأشار "بشارة" إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 44 وحدة ومركز طب أسرة من إجمالى 54 وحدة، ومركز طب أسرة للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الافتتاح قام الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية بشرح ما تم من أعمال التطوير للبنية التحتية ورفع كفاءة المنشأة التى تمت بدعم كامل من وزارة الصحة بتكلفة إنشائية تصل ل 22 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات الطبية وغير الطبية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لم تؤثر على القيمة التاريخية المميزة للمبنى العريق لوحدة السبع بنات والتى ارتبط بها المواطن الإسماعيلى.

يذكر أن وحدة طب أسرة السبع بنات أُنشئت عام 1952 وبلغت مساحة المبانى 700 م2 والمساحة الكلية للأرض1017 م2.



زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (1)



زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (2)



زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (3)



زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (4)



زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (5)